Battiti live, ultimo appuntamento: grande attesa a Gallipoli

Domani, domenica 9 luglio, gran finale della 21esima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’appuntamento è alle 21 nell’area portuale di Gallipoli. Sul palco della radio del sud ci saranno Tananai, Bob Sinclar con Quinze, Fred De Palma, Ana Mena, Baby K, Matteo Paolillo, Fedez e Annalisa, Rhove, Paola & Chiara, Aka 7even, Gabry Ponte, Shade, Federica Carta, Diodato, Alfa, Dara, Lolita, Valentina Parisse, Ramona Flowers. On the road: Marco Mengoni ed Elodie da Giovinazzo, Emma da Canosa di Puglia e Giorgia da Otranto. Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio. Il programma sarà trasmesso in diretta da Radio Norba e Telenorba.

Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 sarà aperto Battiti Square, il grande villaggio con artisti di strada, marching band, jam session, laboratori musicali per bambini, dj set, percussioni, attività sportive e tanto ancora. Nell’Area Radio sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta di Radio Norba, nell’Area Cinema saranno trasmessi i cortometraggi di Battiti Story, le performance indimenticabili di questi 20 anni, nell’Area Talk Tv Sorrisi e Canzoni, media partner di Battiti Live da questa edizione, organizza un palinsesto ricchissimo di incontri e interviste aperte al pubblico e, in collaborazione con Webboh, la prima community digitale dedicata alla generazione Z, da quest’anno digital media partner di Battiti, Tv Sorrisi e Canzoni terrà incontri con i talent emergenti della Genz.

Battiti Square, infine, all’insegna del divertimento, conterà anche un’area dedicata all’engagement curata dai grandi partner commerciali di questa edizione, con tanti gadget a disposizione e ulteriori attività. Per il terzo anno consecutivo Battiti title sponsor è il brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida. Main sponsor sono Tim, Fonzies, Parmacotto e Givova, che vestirà il corpo di ballo e curerà un’area dedicata al fitness. Gold sponsor Air Action Vigorsol e la partecipazione di Poste Italiane. I fornitori ufficiali Acqua Vera e Chateau d’Ax e poi, naturalmente, i top brand espressione del territorio quali Deliziosa e il Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila. Hair e Make up Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique. Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è libero, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.