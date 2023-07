Elezioni in Puglia, l’appello dei Popolari: “Il Pd guardi al centro”

“In questo momento storico politico fatto da immense contraddizioni dobbiamo giocare di anticipo e ripartire da subito, guardando alle elezioni amministrative in Puglia, a cominciare da quella, dal respiro nazionale, del Comune di Bari”, così l’assessore al Personale della Regione Puglia e coordinatore del Movimento politico regionale dei “Popolari”, Gianni Stea, fa il punto dopo l’incontro con il segretario regionale del Pd Domenico De Santis. “Puntiamo – dice – ad una coalizione dei pugliesi che sia la più ampia possibile guardando anche a tutte le liste civiche centriste pronte, come i Popolari, a giocare un ruolo da protagonisti per la scelta e l’elezione dei candidati Sindaci. Saremo parte attiva, nei capoluoghi di provincia e in particolar modo a Bari per cercare, proporre e far vincere personalità che possano fare la differenza e continuare l’impegno per lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale nelle nostre principali città, a cominciare dal capoluogo di regione”. E conclude: “La geografia politica italiana sta cambiando profondamente. Sotto questo versante la necessità di costruire un centro politico, culturale e di governo a livello nazionale e di rafforzarlo ulteriormente a livello regionale e locale non solo è indispensabile ma è urgente per ridare credibilità alla politica”.