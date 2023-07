Molfetta, Il rock di Vasco in versione sinfonica per la causa benefica

L’Orchestra Filarmonica Pugliese torna in scena dopo l’ultimo successo con la Tosca – andata in tutto esaurito – e lo fa con un evento decisamente ‘pop’: insieme alla tribute band i Bambini di Vasco, si esibirà nell’interpretazione sinfonica dei più grandi successi di Vasco Rossi.

VascOpera, questo il nome dello spettacolo in scena domenica 9 luglio presso l’Anfiteatro di Ponente di Molfetta, mette insieme pezzi di storia del cantautorato italiano e la professionalità dei musicisti dell’OFP – alla bacchetta del M° Giovanni Minafra, anche arrangiatore di molti dei brani eseguiti – ed è evento imperdibile per chi voglia riascoltare i brani che hanno reso immortale il Blasco.

L’appuntamento, alla sua quinta edizione, si inserisce nel cartellone estivo dei grandi eventi della città di Molfetta e si connota per il carattere solidale: si tratta infatti di un ‘concerto d’oro’, uno di quegli eventi che Ofp organizza ogni anno per raccogliere fondi da destinare alla Lega del Filo d’Oro sezione di Molfetta.

“E’ un felice ritorno quello con VascOpera che abbiamo reinserito nella nostra programmazione dopo le precedenti quattro edizioni al fine specifico di attrarre alla musica orchestrale un pubblico più giovane – spiega Giacomo Piepoli, direttore artistico della OFP – Il senso è far comprendere come una orchestra di professionisti possa anche ‘giocare’ con le reinterpretazioni e con le sperimentazioni. Vogliamo scardinare l’idea che in una orchestra si suoni solo la classica”.

L’evento è sostenuto e promosso da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Molfetta – Assessorato alla Cultura. Biglietti a 5 euro (2 euro il ridotto per over 80, diversamente abili e under 10) su i-ticket. Possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura.