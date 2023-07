Tragedia sfiorata nella Bat, bimbo di 10 anni salvato dalle onde

Un bambino di 10 anni è stato salvato dalle onde a Margherita di Savoia. Il piccolo, originario di Canosa di Puglia, stava facendo il bagno quando ha avuto difficoltà a causa della corrente. È però riuscito, nonostante avesse bevuto acqua di mare, a urlare e a chiedere aiuto. Il bagnino è intervenuto subito e l’ha tirato fuori in un attimo. Era cosciente ma impaurito e adesso sta bene come la sua mamma che si è sentita male per lo spavento. Il piccolo, che era a pochi metri dalla battigia in compagnia di alcuni amici, stava saltellando quando ha iniziato ad avere difficoltà ed è finito sott’acqua. Lo spavento per quanto accaduto ha travolto la madre del bimbo, che è svenuta. Sul posto gli operatori del 118 che hanno verificato le condizioni di madre e figlio. L’episodio arriva a pochi giorni dalla morte di un bimbo di sei anni avvenuta, lo scorso 5 luglio.