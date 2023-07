Bari, incidente sul lungomare: auto finisce fuori strada

Incidente questa mattina sul lungomare San Giorgio, all’altezza della spiaggia dell’acquedotto. Un’auto con a bordo 6 persone è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato conducente e passeggeri in ospedale: nessuno è in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. L’appello ad unisono delle forze di polizia è: “Torniamo a raccomandare tantissima prudenza alla guida e rispetto delle norme sulla circolazione e del codice della strada”.