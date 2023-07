Bari, su viale delle Resistenza auto a tutta velocità: “E’ pericoloso”

Su viale Resistenza, nel quartiere Carassi, le auto sfrecciano a tutta velocità rappresentando un pericolo per chi fa il proprio ingresso al parco due Giugno. Come infatti scrive al sindaco una cittadina: “L’ingresso del parco lato via della Resistenza (dove c’è il giornalaio) è pericolosissimo. I veicoli che percorrono quella strada – spiega – sfrecciano incuranti delle strisce pedonali: bambini, nonni con i passeggini, donne in gravidanza, anziani con i cani che attraversano sulle strisce.

Purtroppo – precisa ancora – in molti casi quando un’auto si ferma, per permettere al pedone di attraversare sulle strisce, il pericolo aumenta perché chi arriva sull’altra corsia (in moto o in auto) solitamente effettua un sorpasso azzardato a tutta velocità”. La cittadina quindi conclude: “Prego il sindaco Antonio Decaro di valutare la possibilità di installare in prossimità di tale ingresso alcuni dissuasori di velocità prima che accada qualche tragedia”.

(foto google map)