E’ la stessa Chiara Ferragni, con una sua stories su Instagram, ad annunciare il suo arrivo in Puglia. L’influencer parteciperà infatti alla sfilata di Dolce&Gabbana in programma per questa sera ad Alberobello.

La Ferragni è stata in Puglia in vacanza solo qualche giorno fa assieme alla sua famiglia. Ma questa volta come lei stessa puntualizza su Instagram starà meno di 24 ore.