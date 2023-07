Cucina, ricco di vitamine e alleato delle ossa: in tavola lo yogurt

Ricco di vitamine e alleato delle ossa. Oggi in tavola portiamo lo yogurt, un alimento versatile in cucina capace di apportare molteplici benefici all’organismo. In particolare, lo yogurt è ricco di vitamine, tra queste spiccano quelle del gruppo A, ma anche B2 e B3. Ma non solo. Tra gli elementi essenziali dello yogurt spicca sicuramente la presenza di proteine, ragion per cui è consigliato soprattutto a chi pratica sport e a chi fa lavori pesanti.

Inoltre, lo yogurt è ricco di macronutrienti, tra questi i calcio, il fosforo e il potassio. Sono minerali preziosissimi per l’organismo, in particolare per la crescita, ma anche per mente e ossa. La presenza di vitamine B, inoltre, offre un valido supporto per il metabolismo energetico e per il funzionamento del sistema nervoso. Lo yogurt, inoltre, contiene probiotici utili per la salute dell’intestino e capaci di migliorare la digestione e rinforzare il sistema immunitario. Ecco due ricette semplici e gustose per portare in tavola lo yogurt in maniera diversa dal solito.

Pollo con yogurt e curry

In una ciotola, mescolare lo yogurt (una tazza), la pasta di curry, il succo di limone, l’aglio tritato, lo zenzero grattugiato, il sale e il pepe. Aggiungere i cubetti di pollo (circa 500 grammi) nella marinata di yogurt e mescolare bene per coprirli uniformemente. Lasciare marinare in frigorifero per almeno un’ora, ma è preferibile lasciarlo marinare durante la notte per ottenere un sapore più intenso. Scaldare l’olio d’oliva in una padella a fuoco medio-alto. Aggiungere il pollo marinato e cuocere per circa 8-10 minuti, girando i pezzi di tanto in tanto, fino a quando il pollo è cotto e dorato. Servire il pollo allo yogurt e curry con riso basmati e spolverare con coriandolo fresco tritato, se desiderato.

Insalata di yogurt e cetrioli

In una ciotola, mescolare lo yogurt greco precedentemente tritato, con l’aiuto di un mixer da cucina, con uno spicchio d’aglio, all’olio d’oliva, il succo di limone, il sale e il pepe. Aggiungere i cetrioli tagliati a fette nella ciotola e mescolare bene per coprirli con la salsa. Lasciare marinare in frigorifero per almeno 30 minuti per consentire ai sapori di amalgamarsi. Prima di servire, cospargere la menta fresca tritata sull’insalata di cetrioli e yogurt.

Foto Frepik Racool_studio