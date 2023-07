I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La tragedia a Margherita di Savoia per la morte di un bimbo di 6 anni. Il mega yacht di Dolce e Gabbana che arriva in Puglia. La rissa in discoteca a Monopoli. Bimba punta da insetto finisce in ospedale. Un processo che dura da 27 anni ha spinto un imputato a denunciare lo Stato. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 2 luglio. Tragedia sulle strade, morto 22enne

Lunedì 3 luglio. Rissa in discoteca, grave 24enne a Monopoli

Martedì 4 luglio. Il mega yacht di Dolce e Gabbana approda in Puglia

Mercoledì 5 luglio. Tragedia in Puglia, muore bimbo di 6 anni

Giovedì 6 luglio. Bufera su Decaro: “La città di Bari non è quella che fate vedere in tv”

Venerdì 7 luglio. A Bari bimba punta da insetto finisce in ospedale

Sabato 8 luglio. A Bari un processo trentennale: così un imputato denuncia lo Stato

