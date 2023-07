Crisi del grano, 8 navi dall’estero in Puglia: “Concorrenza sleale”

Sono otto le navi provenienti dall’estero che “stanno scaricando grano nei porti pugliesi da quello di Bari fino a Barletta, proprio quando la trebbiatura si avvia alla conclusione in Puglia”. A denunciarlo è Coldiretti Puglia. L’organizzazione di categoria mette in evidenza che “gli agricoltori pugliesi che hanno speso per produrre grano fino a 300 euro ad ettaro in più, rispetto ai periodi pre-conflitto in Ucraina, mentre la domanda di grano 100% Made in Italy si scontra con anni di disattenzione e di concorrenza sleale delle importazioni dall’estero, soprattutto da aree del pianeta che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale in vigore in Italia”. “L’inaccettabile taglio dei compensi ha fatto scendere i prezzi del 40% rispetto allo scorso anno. Non è accettabile – afferma Coldiretti – che di fronte all’aumento del prezzo della pasta al consumo rilevato dall’Istat a giugno pari al 12%, il grano duro nazionale necessario per produrla venga invece sottopagato appena 33 centesimi al chilo agli agricoltori che per potersi permettere anche solo un caffè devono vendono ben 4 chili di frumento. I ricavi – afferma la Coldiretti pugliese – non coprono infatti i costi sostenuti dalle imprese agricole e mettono a rischio le semine ma anche la sovranità alimentare del Paese con il rischio di abbandono di buona parte del territorio”.