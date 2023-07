Auto contro ulivo nel nord Barese, morto 41enne

Un uomo di 41 anni, Giovanni Di Biase è morto in seguito all’impatto contro un ulivo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (11 luglio) nelle vicinanze di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe perso il controllo e, una volta fuori strada, avrebbe impattato l’albero. Le cause che hanno portato all’incidente sono ancora da chiarire.

Nell’auto era presente anche un 18enne che, in seguito all’impatto, è rimasto ferito. Il giovane, con un versamento addominale, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Andria dove è stato operato e in cui si è resa necessaria l’asportazione della milza. Presenti anche lesioni polmonari per le quali la prognosi resta riservata. Per il 41enne non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Foto repertorio