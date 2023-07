Bari, studenti del Panetti primi in Italia in un concorso nazionale

Si è conclusa positivamente per gli studenti dell’Itt Panetti di Bari la prima edizione del concorso di progettazione manufatti Ediltrophy 2023 rivolto ai giovani tecnici, nato con lo scopo di promuovere il settore tra i giovani ed i lavoratori con specifiche competenze tecniche di progettazione.

Nell’ambito del progetto “Tracciamo il Futuro”, promosso dal Formedil-Bari, che ha coinvolto gli studenti del triennio di alcuni tra i più importanti istituti per geometri del territorio (Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti-Pitagora” di Bari, Istituto Tecnico Statale “Nervi-Galilei” di Altamura, Tecnico Economico e Tecnologico “Cassando-Fermi-Nervi” di Barletta, l’IISS “Pertini-Anelli” di Castellana Grotte, l’IT “Euclide-Caracciolo” di Bari), sono infatti stati realizzati dai ragazzi, durante il percorso di formazione, anche alcune interessanti progettazioni relative a prototipi di manufatti in muratura.

Il progetto, risultato vincitore a livello nazionale è stato quello presentato dal Formedil-Bari e realizzato dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti-Pitagora” di Bari, classificatosi al primo posto. I manufatti progettati, tutti in laterizio, sono stati pensati come oggetti di gara ma soprattutto come opere di arredo urbano da donare in un secondo momento alle amministrazioni pubbliche mettendole a disposizione della comunità. Si tratta del TAVOLO X FACTOR progettato dagli allievi delle classi 4^A e 4^B CAT dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti-Pitagora” di Bari, un bellissimo tavolo con soluzioni di gioco (dama, scacchi, backgammon ecc, incise sul piano in pietra) che sarà donato al Comune di Bari per poi essere messo al servizio dei cittadini.

Questa mattina a Bari nella sede del Formedil la premiazione dei sei studenti vincitori, accompagnati dalla Dirigente Scolastica dell’ITT Panetti Pitagora di Bari Ing. Eleonora Matteo. Sono intervenuti Stefano Macale Direttore FORMEDIL Nazionale, Ente unico formazione e sicurezza, Salvatore Matarrese Presidente FORMEDIL-Bari, Silvano Penna Direttore FORMEDIL-Bari. “Un importante premio – ha detto Macale – a livello nazionale. Sono contento sinceramente. Anche perché erano tante le scuole d’Italia in gara, e questa prima edizione del concorso è stato molto partecipato. Per me una soddisfazione in più visto che ho seguito il progetto del FORMEDIL Bari sin dall’inizio, in tutte le scuole del territorio barese”.

“Un bellissimo lavoro – ha aggiunto il presidente Matarrese – con sei ottimi studenti che hanno fatto un bellissimo progetto. Hanno vinto un concorso nazionale e il loro manufatto sarà presentato a Ediltrophi 2023 al SAIE Bari a ottobre, alla Fiera del Levante e quindi una bella soddisfazione per noi e per i docenti che vantano ragazzi che fanno onore alla formazione scolastica. Siamo doppiamente soddisfatti perché dalla regione Lombardia, che ci porta via spesso i talenti, ci hanno chiesto uno dei progetti realizzati da una scuola di Altamura per gareggiare a livello regionale”

Lo stesso Tavolo potrà essere oggetto di gara in una delle due categorie della finale nazionale Ediltrophy, in programma al SAIE di Bari il prossimo 21 ottobre. Soddisfatta anche la Dirigente scolastica Eleonora Matteo “Questa vittoria premia il lavoro dei ragazzi che si sono entusiasmati in questo percorso con il FORMEDIL, è stato un anno molto intenso sicuramente le attività sono state tante e belle, ad alto contenuto professionale e quindi i ragazzi hanno ricavato la giusta motivazione per impegnarsi e raggiungere questo splendido risultato a cui ambivamo ma non eravameocerti di poter raggiungere” – ha concluso.