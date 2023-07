Droga, pagamenti delle dosi con Postepay: arresti e sequestri

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’attività di indagine con l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Lecce nei confronti di 8 soggetti, 6 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e porto illegale di armi. L’attività d’indagine riguarda due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere e che avrebbero entrambe operato sul territorio del comune Lizzanello (LE) ed aree limitrofe. Iniziata ad agosto 2019 su delega della locale DDA, l’attività investigativa avrebbe riscontrato l’esistenza di dinamiche criminali riguardanti proprio quel territorio. L’esecuzione del provvedimento ha visto impegnati oltre 60 Carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, con il concorso delle unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno.

Sei le persone arrestate in flagranza di reato, diverse denunce di soggetti in stato di libertà e numerose segnalazioni, oltre al sequestro di quantitativi di sostanze stupefacenti, armi clandestine e somme di denaro. Una delle associazioni avrebbe utilizzato altresì un collaudato sistema di pagamento, facendo transitare il denaro destinato all’acquisto della droga sul circuito Postepay; attraverso mirati accertamenti di natura patrimoniale svolti nei confronti degli indagati è stato possibile quantificare l’entità degli introiti che sarebbero derivati dalla gestione dell’attività illecita e consentire di emettere un sequestro preventivo per equivalente di una somma di 117mila euro circa, nei confronti di 11 soggetti.