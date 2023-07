Energie rinnovabili, Puglia seconda in Italia

La Puglia è seconda in Italia per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (9,2% del totale italiano, seconda solo alla Lombardia) e prima per lo sviluppo di energia eolica. È quanto emerso dai dati diffusi nel corso della tavola rotonda “Politiche vincenti per l’attrattività della Puglia” organizzata dalla Regione Puglia e The european house – Ambrosetti.

Lo studio, in particolare, ha come obiettivo quello di mettere in luce i punti di forza del territorio. La Puglia, attualmente, è seconda in Italia per contributo al valore aggiunto nazionale dell’industria pari al 3,4% e terza per tasso di natalità delle imprese dopo Lazio e Campania. Ma non solo, dati positivi si registrano anche per incidenza di giovani sulla popolazione, per il quale la Puglia è quarta. Inoltre, la Regione è sesta per tasso di natalità (il 6,7% ogni mille abitanti). Dati positivi riguardano anche il numero di aziende agricole in valore assoluto, oltre 191mila per l’esattezza: tra i numeri più alti in Italia. Ma non è finita qui, la Puglia è tra le prime dieci regioni per valore aggiunto prodotto dal settore logistica, nello specifico è settima per il trasporto terrestre (1,3 miliardi di euro), è seconda per numero di Bandiere blu (22), e quinta per traffico croceristico (con oltre 614mila passeggeri annui). Infine, la Puglia è prima al Sud per indice di digitalizzazione (Desi), dato positivo al quale però fa da contraltare una condizione che la vede indietro rispetto alla media nazionale. Spicca, tra i dati positivi, anche il primato per investimenti in programmi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie.

Ci sono però anche dati per i quali la Puglia deve ancora compiere passi. Nonostante una crescita del 7,1% relativa all’ultimo anno per Pil pro capite, la Puglia risulta terzultima in tal senso ed è inoltre quartultima sul fronte occupazione. In termini di Neet, un giovane su quattro, secondo quanto emerso dai dati, è oggi ancora escluso dai percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I dati sono stati presentati in mattinata nel corso dell”evento al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il governatore Michele Emiliano e il managing partner & ceo di The european house – Ambrosetti, Valerio De Molli.

