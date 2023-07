Estate, aumenta il caldo: a Bari previsto bollino arancione

Si entra nel vivo dell’estate, con il continuo innalzamento delle temperature. Continua ad aumentare infatti il numero delle città da bollino rosso per via del caldo in Italia. Attualmente sono otto, in totale, le città contrassegnate con il massimo livello di rischio salute per via del caldo, ma giovedì si passerà a 10 centri urbani. È quanto emerso dal bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute che prende in considerazione 27 città italiane.

Anche il capoluogo pugliese dovrà fronteggiare un caldo “fuori dal normale”, in particolare nella giornata di domani (mercoledì) e giovedì, in cui è previsto bollino arancione per il caldo, ovvero rischio di salute per la fascia di popolazione più vulnerabile, dunque anziani e bambini. Nella giornata di oggi, le città da bollino rosso, sono state invece Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino. Anche domani saranno 8 città, con Bologna e Viterbo che si aggiungeranno alle altre e Bolzano e Torino che invece diventeranno gialle. Nella giornata di giovedì i bollini rossi saliranno a 10, anche Campobasso e Pescara entreranno infatti in lista.

Per quanto riguarda le città da bollino arancione, oltre al capoluogo pugliese, oggi ci sono Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Milano, Pescara, Verona e Viterbo. Nella giornata di domani scenderanno a cinque, ovvero Ancona, Bari, Campobasso, Pescara e Trieste e giovedì, infine, a 4 Bari, Catania, Messina e Palermo. Attualmente nessuna città ha bollino verde, dunque è esente dal rischio relativo alle ondate di calore.

