Incendio al Miulli, Rocco Palese: “Speriamo non ci siano danni”

“Penso di cogliere anche la volontà di diversi consiglieri che mi hanno informato, ma ero già informato, di quello che sta accadendo all’ospedale Miulli. Speriamo che l’incendio venga domato e che non ci siano danni, perché è una struttura che eroga prestazioni sanitarie estremamente qualificate e importanti per il nostro servizio sanitario”. Sono le parole pronunciate dall’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, nel corso del Consiglio regionale.

Nel frattempo sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza utili per domare le fiamme divampate intorno alle 12 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio si sarebbe sviluppato a partire dal secondo piano interrato della struttura, in particolare nell’area del pronto soccorso. In pochissimi minuti si è steso all’interno dell’edificio. Le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio sono ancora sconosciute, parte della struttura è stata evacuata. Nelle prossime ore saranno effettuate analisi specifiche.

Foto 2Cinforma