Incendio Miulli, nel trambusto nascono due bimbi: “Serenità nel caos”

Mentre divampavano le fiamme due bimbi venivano al mondo. È accaduto questa mattina all’ospedale Miulli di Acquaviva. La sala parto, per via dell’incendio partito da un magazzino situato al piano -2, è stata temporaneamente allestita nel reparto di Ortopedia in cui, nonostante i timori, sono nati due bimbi.

“Nonostante tutto il putiferio di questa mattina, all’Ospedale Miulli sono nati ugualmente due bambini che hanno regalato un po’ dì serenità in quel trambusto – scrivono sulla paginaAmo Casamassima – poiché la sala parto non era agibile in quel momento, i due parti sono avvenuti in altro reparto adibito in velocità per l’occasione. Auguri” – concludono. Proseguono, nel frattempo, i lavori di messa in sicurezza dell’ospedale. I pazienti sono stati trasferiti in altri reparti, ma non è escluso il trasferimento in altri ospedali pugliesi.

Foto Facebook Amo Casamassima