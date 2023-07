Allerta caldo a Bari: nelle piazze acqua e sali minerali per anziani

Nell’ambito del piano cittadino a contrasto delle ondate di calore e a tutela delle persone fragili, per la giornata di domani, giovedì 13 luglio, in cui è previsto un ulteriore aumento delle temperature, l’assessorato comunale al Welfare, insieme agli operatori della rete territoriale del welfare, organizza una distribuzione straordinaria di acqua e sali minerali in favore degli anziani e delle persone vulnerabili in alcune delle piazze e dei presidi più frequentati dagli anziani.

Dalle ore 9.00 alle 11.30 di domani la distribuzione sarà garantita presso:· spiagge Pane e Pomodoro e San Girolamo – a cura di ANFI · spazi esterni del Centro polivalente per anziani in via Dante 106 – a cura di Gea · piazza Garibaldi – a cura di Uil e Ada Anziani · spazi esterni del polo socio-sanitario in via Calefati 245 – nell’ambito del progetto SCIAMM.

“Procede a pieno regime il piano anti caldo elaborato dall’assessorato al Welfare insieme ai soggetti della rete territoriale – commenta l’assessora Francesca Bottalico -. A seguito dell’allerta meteo diffusa dalla Protezione civile, domani abbiamo previsto una distribuzione straordinaria di acqua e sali minerali nei luoghi abituali di ritrovo delle persone anziane ma anche su alcune delle spiagge pubbliche cittadine.

Solo la scorsa estate diciottomila persone hanno perso la vita a causa delle temperature troppo elevate: il nostro invito è rivolto proprio alle persone anziane affinché restino in casa nelle giornate più calde, ma sappiamo anche che molti di loro rinunciano difficilmente alla passeggiata quotidiana, ed è la ragione che ci ha spinti a promuovere questa iniziativa.

Al contempo saranno intensificati il monitoraggio telefonico socio-sanitario, il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e le attività dell’emporio della salute e farmaceutico. Come sempre, inoltre, sarà attivo h24 il Pronto Intervento Sociale, saranno operative le Unità di strada serali e garantiti tutti i servizi del Piano anti caldo cittadino”.

L’assessora al Welfare parteciperà alla distribuzione in piazza Garibaldi alle ore 10.