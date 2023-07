Allerta serpenti a Roma, avvistamenti sono ormai all’ordine del giorno

Serpenti in aumento a Roma. Da alcune settimane, infatti, gli avvistamenti dei rettili da parte di persone in città sarebbero diventati tanti. Secondo i resoconti dei media, i telefoni delle organizzazioni per il benessere degli animali e degli esperti di rettili si surriscaldano. Le persone spaventate non sanno a chi rivolgersi quando improvvisamente incontrano un serpente in casa o in giardino. L’associazione per la protezione degli animali e dell’ambiente Earth di Roma ha recentemente ricevuto più di 60 chiamate. Nelle ultime settimane, solo il suo club ha ricevuto più di 60 chiamate così disperate, dice. Certo, le persone non sono sicure, perché i profani non possono dire se si tratta di un esemplare velenoso o meno. Ma a volte capita anche che una pericolosa specie di serpente non autoctona esplori la città da sola. Di recente, un uomo in Germania ha anche scoperto un serpente esotico che normalmente vive a Panama. Alcune persone non tengono i serpenti nelle proprie case : se scappano o vengono abbandonati da custodi irresponsabili, la polizia o i vigili del fuoco devono essere allertati per catturare l’animale. Le vipere possono mordere, ma il loro morso è innocuo. È un po’ diverso con la vipera, anch’essa originaria dell’Europa. Appartiene alla famiglia delle vipere ed è dotato di zanne velenose. Dovresti quindi mantenere una distanza di sicurezza di mezzo metro da loro e consultare un medico in caso di morso.

Di norma, tuttavia, il veleno non provoca sintomi gravi. Secondo gli esperti, non vi è alcun pericolo per la vita. Tuttavia per l'”allarme serpente” a Roma, gli esperti non hanno alcuna spiegazione sul perché così tanti avvistamenti di serpenti siano avvenuti di recente proprio a Roma. Sospettano che a causa delle numerose segnalazioni, le persone possano anche essere sensibilizzate all’argomento ed essere più spaventate. Inoltre, alla maggior parte di loro manca la conoscenza per distinguere tra serpenti pericolosi e innocui.