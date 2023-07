Bari, food truck al Palaflorio e all’Arena della Vittoria: i bandi

Sono in pubblicazione sul portale del Comune di Bari gli avvisi per assegnazione di nove postazioni per l’esercizio della vendita di alimenti e bevande durante gli eventi in programma quest’anno al Palaflorio e di diciotto postazioni per le manifestazioni previste ad ottobre nell’Arena Della Vittoria.

Possono partecipare i commercianti del settore alimentare, persone fisiche o giuridiche, in possesso delle autorizzazioni di commercio su area pubblica e dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa, anche dotati di “truck-food” purché attrezzato, omologato, revisionato e assicurato RCA.

La superficie assegnata a ciascun operatore sarà di 24 mq. Gli orari di vendita saranno indicati nel provvedimento autorizzativo e saranno funzionali all’esercizio delle attività di vendita in occasione delle manifestazioni in oggetto.

Ai fini della redazione delle graduatorie, le istanze saranno esaminate nel rispetto dei seguenti criteri: professionalità acquisita per il posteggio richiesto, determinata in base al numero di volte che l’operatore è stato presente durante l’anno, precedente facendo rilevare la presenza alla Polizia locale, e all’anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche, riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione all’avviso.

In caso di parità di punteggio tra più candidati si procederà a selezione mediante estrazione a sorte.

“Questo avviso permette all’amministrazione comunale di avere una mappatura sempre aggiornata del settore degli ambulanti autorizzati durante gli eventi, così da intervenire in maniera più efficace e tempestiva nei confronti delle occupazioni abusive – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. In questi anni la città è riuscita ad attirare grandi eventi, nazionali e internazionali, che hanno inevitabilmente generato un indotto importante nelle aree limitrofe ai luoghi di svolgimento di queste manifestazioni. Quindi l’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi in queste aree diventa uno strumento di trasparenza nei confronti degli operatori interessati. La legalità e il rispetto delle regole sono i presupposti che hanno contraddistinto tutte le nostre azioni amministrative, così da offrire la possibilità di lavorare a tutti. Voglio, infine, ringraziare gli uffici comunali del settore Annona e Commercio che hanno conseguito questo risultato: il mercato del food e degli eventi è in forte espansione su Bari e questo trend richiede grande attenzione da parte nostra”.

Gli operatori autorizzati dovranno effettuare il pagamento della sosta relativa al posteggio assegnato all’AMTAB e trasmettere copia della quietanza alla pec suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it per ogni evento a cui si è presenziato.

Gli assegnatari dovranno presentarsi nelle giornate degli eventi con il titolo autorizzatorio rilasciato dal settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive e un valido documento di riconoscimento da esibire durante i controlli con la ricevuta dell’avvenuto pagamento della sosta dovuta all’AMTAB.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 13 del 4 agosto per l’avviso relativo al Palaflorio, ed entro le ore 13 del 25 agosto per l’avviso relativo all’Arena della Vittoria, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi.

Gli elenchi degli idonei saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bari: la pubblicazione della graduatoria sul sito equivale a notifica ad ogni effetto nei confronti dei singoli partecipanti.