Bari, il Redentore apre ai piccoli: in scena “Mettici il cuore”

Giovedì 13 luglio prosegue la prima edizione del «BARIfest Theater», organizzato dall’associazione culturale «La Bautta» in collaborazione con Onirica Teatro (ideato e curato da Mariapia Autorino), nell’ambito dell’Avviso Pubblico «Le Due Bari 2023», finanziato dal Ministero della Cultura e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari. L’appuntamento è alle 18 nel Cortile della Chiesa del Redentore (via Martiri d’Otranto 65) dove prenderà vita la sezione del festival dedicata ai più piccoli, con lo spettacolo di puppet «Mettici il cuore», della compagnia «Nina Theatre», di e con Pamela Mastrorosa. Allo spettacolo è collegato il laboratorio artistico «Le cinque dita magiche» (dedicato a 15 bambini di differente etnia, di età compresa fra i 10 e il 13 anni) curato dall’associazione «La Bautta», in collaborazione con Maryrosa Spacciante (dopo le prime tre giornate, prosegue il 19 e 26 luglio) all’oratorio dei Salesiani. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione «Il Sogno di Don Bosco».

«Mettici il cuore» è un piccolo gioiello legato al teatro di figura e manipolazione di oggetti, che conduce lo spettatore in un mondo di magia e meraviglia. Con semplicità ed essenza, si rivolge al pubblico, catturando l’attenzione e conquistando i cuori di grandi e piccini. All’interno di una misteriosa scatola, la protagonista scopre oggetti come bambole, vestiti, libri e giocattoli. Ma questi oggetti non sono solo quello che sembrano. Con abilità e creatività, Pamela Mastrorosa li trasforma in personaggi divertenti e poetici, dando loro vita e anima. «Mettici il cuore» è uno spettacolo che mira dritto al cuore degli spettatori, regalando sorrisi, sogni e commozione. Ha vinto il premio come «Miglior Manipolazione» nell’EuroPuppet Valsesia 2022.