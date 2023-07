Bari, nella ex Manifattura un vano tecnico adibito a bagno pubblico

Ancora polemiche per le condizioni della ex Manifattura, nel cuore del quartiere Libertà. A segnalarle Luigi Cipriani, segretario del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro che, sollecitato da numerosi cittadini, si è recato all’interno del vano tecnico – destinato a cabina elettrica – riscontrando una vera e propria bomba ecologica. “Si precisa – racconta Cipriani – che l’ingresso è accessibile a tutti in quanto la porta è aperta e non custodita. Come si evince dalle foto allegate, i locali sono privi di chiusura e pertanto accessibili a tutti, soprattutto ai senzatetto che di notte trovano rifugio in questo tugurio dove soddisfano i propri bisogni fisiologici tanto da rendere l’aria irrespirabile. Quanto detto rende la situazione una vera propria bomba igienico sanitaria, accentuata dalla stagione estiva e dalle alte temperature. Alla luce di questo chiedo al Sindaco, agli assessori all’igiene e alle attività economiche di intervenire con la massima urgenza per risolvere questa vergognosa situazione che non merita ulteriori commenti”.