Bari, prendono fuoco rifiuti ingombranti: in fiamme due auto

Due auto sono andate a fuoco in seguito ad un incendio di rifiuti posti in prossimità dei cassonetti dell’immondizia. Il rogo si è consumato in via Ricciotto Canudo nel quartiere Libertà. Come segnalano i residenti qui è presente un “slargo perennemente pieno di rifiuti e ingombranti”. Il rogo delle auto è stato causato dalle fiamme di alcuni cartoni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.