La storia della musica, in piazza a Bitonto Gianni Ciardo

L’allegria di Gianni Ciardo e le note del Quartetto d’Archi Gershwin insieme per una serata di musica e risate. Giovedì 13 luglio a partire dalle ore 20.30 a Bitonto, in piazza Cavour, andrà in scena il “Gianni Ciardo show”. Lo spettacolo, organizzato dal Coro Lirico Città di Bitonto e inserito nel cartellone d’eventi comunale “Vivere Bitonto”, vedrà come mattatore l’attore barese che racconterà con la sua ironia la storia della musica. Ad accompagnarlo, il Quartetto d’Archi Gershwin (Fabrizio Signorile e Corsignano Liliana Troia al violino, Francesco Capuano alla viola ed Elia Ranieri al violoncello), che può vantare un repertorio che spazia dalla musica classica al rock.