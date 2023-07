Vela, il Cus Bari pronto ai campionati nazionali Optimist

Si è concluso lo scorso weekend il mese di selezione che ha visto protagonisti i giovani velisti del Cus Bari, impegnati a conquistare la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani categoria Optimist che si terranno a Ravenna a fine agosto. “La squadra ha dimostrato una continua crescita – ha commentato soddisfatto per l’esito delle prove il tecnico del Cus Bari, Francesco Papapicco -. L’impegno messo ogni giorno per coltivare questa loro passione è lodevole. Sono stati più di 60 gli atleti partecipanti, ospitati dal cc Barion, che si sono battuti al massimo delle loro possibilità per raggiungere i propri obiettivi. Sono felice per Luca Ottolino e Francesco Stabile, i quali hanno centrato la qualificazione al Campionato Italiano per il secondo anno di fila”.

Nella divisione A, Luca Ottolino ha conquistato il gradino più alto del podio, seguito da Francesco Stabile che ha chiuso in quarta posizione. Coppa del presidente per Fabio Ottolino e Marco Fornarelli, che hanno terminato rispettivamente la selezione in ottava e decima posizione, a pochissime lunghezze dalla zona più alta della classifica. Nella divisione B di rilievo è stata l’ottima prova di Andrea Fangoso, il più giovane del team, che nonostante non abbia raggiunto la qualificazione, ha chiuso in quarta posizione a soli due punti dall’accesso ai campionati. “Un particolare complimento ad Andrea per la dedizione e l'impegno e per aver raggiunto questo livello di preparazione, attributi rari in un ragazzo così giovane. Riconoscere il sacrificio e l’impegno di questi ragazzi è nostro dovere per poter crescere persone e velisti migliori. Noi siamo orgogliosi di tutti i nostri giovani velisti”.