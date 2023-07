Allarme ondate di calore, a Bari weekend da bollino rosso

Prosegue l’ondata di calore che, in queste giornate, sta riguardando tutta l’Italia, compreso la Puglia e, più nello specifico, il capoluogo pugliese. Fino a venerdì 14 luglio, il caldo intenso, riguarderà tutto lo stivale, con temperature che nel tacco d’Italia e in Sardegna supereranno i 40 gradi. Nelle giornate di sabato e domenica, le temperature scenderanno di pochissimo, ciò nonostante, a Bari, è previsto bollino rosso per il caldo.

È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore diramato dal Governo. A Bari, più nello specifico, il picco è atteso per la giornata di sabato 15 luglio in cui la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, con alto rischio per tutta la popolazione e temperature, intorno alle 14, di circa 33 gradi. Nella giornata di domani, venerdì 14 luglio, è previsto invece bollino arancione. Anche in questo caso, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi.

