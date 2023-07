Bari, De Laurentiis: “Obiettivo playoff. Via Cheddira e Caprile”

A distanza di oltre un mese dalla nefasta notte di Bari Cagliari, finale di ritorno dei playoff di serie B, la Ssc Bari rompe il proprio lungo ed assordante silenzio. Occasione propizia, la conferenza stampa indetta dal presidente della società biancorossa, Luigi De Laurentiis. Accanto al presidente anche Mimmo Casillo, vice presidente di Molino Casillo, main sponsor del Bari calcio.

“Abbiamo sfiorato un grande risultato – esordisce De Laurentiis – ed è stato difficile andare a dormire serenamente nelle notti successive. Ho letto di paure e ansie da parte dei tifosi circa il silenzio di un mese. Siamo stati gli ultimi a finire il campionato e non abbiamo avuto il tempo che hanno avuto altre società per poter aggredire subito il mercato. La prima certezza per ripartite era Ciro Polito: si è preso una pausa di riflessione perchè era deluso come tutti noi dopo la finale. L’altra certezza era Michele Mignani: abbiamo analizzato attentamente il suo profilo, considerando pregi e difetti. Per noi era importante capire le sue motivazioni per poter proseguire. È un uomo tutto d’un pezzo, che tiene in piedi il gruppo e che ha dimostrato di potersela giocare alla grande in serie B. Non ho voluto commettere lo stesso errore fatto con Vivarini quando, invece di continuare, cambiammo totalmente registro. Mignani è un uomo ambizioso, quindi adatto per il Bari. A breve ci sarà l’ufficialità del suo rinnovo contrattuale.”

Inevitabile per De Laurentiis affrontare il tema caldo relativo al calciomercato: “Ripartiamo da una base solida: agiremo in maniera precisa, ma le trattative possono essere anche lunghe. Vi annuncio che Maita firmerà un triennale con noi, mentre Pucino si legherà per altre due stagioni. La squadra ha tante certezze in difesa e a centrocampo. I cambiamenti principali ci saranno in attacco: tra pochi giorni annunceremo 2 attaccanti. Nasti e Diaw? Preferisco non fare nomi, prima della firma. La squadra non è stata smantellata, abbiamo un’ossatura forte con una difesa di ferro e un centrocampo di valore. I malumori dei tifosi per le partenze? Questi calciatori che andranno via, lo scorso anno non erano nessuno. Non dobbiamo giustificare il nostro operato: conosco bene la città e non possiamo vivere di sensazioni e umori, per quanto importanti: siamo un’azienda.”

Nomi caldi del mercato in uscita sono Caprile e Cheddira: “Sono due giocatori che sono diventate due star del campionato – sottolinea il presidente del Bari – hanno espresso il desiderio di giocare in una serie più importante e io non posso bloccarli. Ringrazio Polito per averli scovati. Non possiamo avere gente scontenta. La loro vendita diventerà budget ulteriore per un mercato competitivo. Per Caprile, abbiamo varie offerte sul tavolo. Il proprietario del cartellino è il Bari. Anche Folorunho andrà in altri lidi. Il budget per il mercato dipenderà dalle vendite dei calciatori, ma non sarà inferiore a quello dell’anno scorso. Le plusvalenze di Caprile e Cheddira verranno reinvestite nel Bari. Vi ricordo che i nostri bilanci sono in perdita, ma con le future plusvalenze non copriremo i debiti.”

Tra i vari addii, quello di Antenucci: “Mirco ha deciso di lasciarci: gli avevo proposto un contratto di 1 anno tipo quello di Di Cesare, ma lui desiderava essere al centro di un progetto tecnico. Abbiamo offerto quello che potevamo offrire ad un calciatore della sua età. Da un’altra società ha ottenuto un contratto più lungo con un interessante post carriera. Ci mancherà nello spogliatoio. Per quanto concerne Botta, siamo in attesa di notizie. Non appena le avremo ve le comunicheremo.”

“Obiettivi del campionato? Non bisogna essere scriteriati – attacca il numero uno biancorosso – lo scorso anno volevamo consolidarci nella categoria e siamo andati oltre le aspettative. Quest’anno puntiamo ai playoff, cosa che lo scorso anno non potevamo dire. Tutto ciò che verrà in più, sarà premiante per la società e la piazza. Se dichiarassi altro passerei per un venditore di fumo. Voglio essere cauto.”

Nelle scorse settimane si è anche parlato della possibile vendita della società, così De Laurentiis: “Ci sono stati degli interessamenti dall’estero. Ho dialogato coni rappresentanti di alcuni fondi di varie parti del mondo. Penso alla mia squadra e sino a quando non ci sarà qualcosa di concreto, inutile parlarne. Sicuramente il risultato della finale ha deviato la possibilità di una cessione. Restiamo con piacere alla guida del club.”

Nel corso della conferenza è stata presentata la prima divisa per la stagione 2023-24 sviluppata in sinergia da Kappa ed SSC Bari. Costo 79 euro.



Ma il club biancorosso ha colto l’occasione anche per ufficializzare l’avvio della campagna abbonamenti: la curva costerà 179 euro prezzo intero. Prezzo ridotto (143 euro) per donne, under 16, over 65 ed ex abbonati. Si parte dal 18 luglio. Per gli abbonati della precedente stagione, prelazione sino a fine luglio. Confermata la promo famiglie.