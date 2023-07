Bari, parcheggio selvaggio a Palese: ambulanza bloccata – VIDEO

Un’ambulanza è rimasta bloccata per dieci minuti in una strada a Palese. È accaduto questa mattina, a immortalare il momento, con un video e una fotografia, un cittadino che, sui social, ha voluto evidenziare la pericolosità dell’accaduto. L’ambulanza, a sirene accese, ha dovuto compiere moltissime manovre prima di riuscire a “liberarsi” dall’ostacolo di alcune auto parcheggiate in una zona in cui la soste sarebbe vietata. Dopo le manovre ha dovuto però proseguire contromano in quanto impossibile svoltare verso il senso di marcia corretto per via della strada stretta.

Tante le proteste dei cittadini. Il problema dei parcheggi, a Palese, non è recente: da diverso tempo i cittadini lamentano l’assenza di posti auto, ma anche di continui cantieri che, con il conseguente aumento della cittadinanza e la diminuzione di spazio, contribuiscono ad aggravare la soluzione. “Ci vorrebbe un’autosilo al posto dei palazzi che costruiscono nei buchi più strani” – commenta un cittadino. Ma la rabbia è anche nei confronti di chi, incurante del pericolo, prosegue nel parcheggiare in sosta vietata. “Siamo arrivati a questo, che i mezzi di soccorso vengono bloccati da macchine in sosta vietata, un quartiere senza controllo, ma il presidente così amministra il 5° municipio?” – scrive un residente senza nascondere la rabbia. “Per non parlare dei posti per disabili (pochi tra l’altro) perennemente occupati dai ‘padroni” del Corso senza ritegno e soprattutto senza vergogna” – scrive un altro, riferendosi al luogo in cui è accaduto l’evento, una strada spesso al centro delle polemiche.

Foto e video Facebook di Onofrio Pinto dal gruppo “Palese…lamentele e richieste al comune di Bari”