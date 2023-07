Bari, tutto pronto per Starbucks: svelata la data di apertura

L’attesa è finita, Starbucks aprirà presto le porte a turisti e cittadini del capoluogo pugliese. Il bar della multinazionale statunitense, in particolare, accoglierà il pubblico, per la prima volta, il 27 luglio. Si tratta di un evento molto atteso per gli amanti della catena di caffè americana che, nel corso degli anni, ha conquistato anche i baresi. La data di inaugurazione è stata annunciata dall’azienda che gestisce la rete di franchising, Percassi. La stessa, si è anche occupata della selezione riguardante il personale per la sede di Bari che aprirà in via Argiro, al civico 112/112A.