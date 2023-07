Bellezza, Emiliano ad Andria: “Premiamo i sindaci che la proteggono”

“Per noi la bellezza” è “soprattutto il patrimonio che ci è stato trasmesso dai nostri predecessori al punto che dovremmo istituire un premio per i sindaci che hanno saputo custodire, quelli che non hanno fatto qualcosa e che non hanno rovinato nulla, anche quelli hanno i loro meriti perché alle volte c’è la smania di far vedere di fare qualche cosa e spesso e volentieri si interviene su luoghi importanti in maniera non coerente”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano a margine della prima giornata di Gli stati generali della bellezza, organizzata ad Andria dalla lega delle Autonomie locali italiane. Per Emiliano si parla “soprattutto di custodia attiva: è un lavoro difficile che prevede anche un dialogo con le organizzazioni del territorio, con il volontariato, è una attività quotidiana”. “Poi c’è la custodia dei beni archeologici, culturali delle città, dell’urbanistica, tutte questioni che mi auguro possano essere affrontate. La Regione Puglia ha provato nel primo quinquennio a dare vita a una norma, una legge sulla bellezza che consenta – ha continuato il governatore – tutti quegli interventi che non sono previsti dalle norme attuali sul decoro urbano, sull’urbanistica, sull’edilizia ma che potrebbero consentire ai sindaci di intervenire sollecitando coloro che fanno un po’ di testa loro nella gestione dei beni privati”. “Non è semplice – ha concluso – perché la Costituzione tutela la proprietà privata, però è una cosa che si può provare a fare”