Virtus Basket Molfetta, Cab sarà sponsor anche per questa stagione

Squadra che vince non si cambia. Lavoro incessante in casa “Virtus Basket Molfetta” dopo una stagione indimenticabile sigillata dal passaggio in serie B interregionale. A una manciata di giorni dalla fine del campionato, lo scorso giugno, è arrivata la conferma di Mauro Lot come Direttore Sportivo, e di Sergio Carolillo alla guida del roster in fase di allestimento. Sarà ancora lui l’Head Coach della formazione biancoazzurra che ha contribuito in modo importante al salto di categoria dalla Serie C Gold alla Serie B Interregionale. La stessa società lo considera da sempre parte della “famiglia” biancoazzurra, così come gode della stima dell’intera tifoseria.

C’è anche una terza conferma incassata dalla società: quella dello sponsor sancita dal rinnovo del contratto di sponsorizzazione con Cab (Centro assistenza bollette). Uno sponsor che ha accompagnato la squadra anche nella scorsa stagione e il cui ruolo è importante per il futuro della squadra. Infatti, la Virtus avrà due importanti sfide da affrontare: la nuova categoria e soprattutto la Nuova Riforma dello Sport entrata in vigore dal 1° luglio.

La stagione 2023/2024 sarà quindi per la società biancoazzurra quasi come un doppio salto: a quello di categoria si aggiunge la necessità di doversi confrontare con quanto imposto dalla nuova riforma: oneri burocratici e non solo a cui anche la Virtus dovrà adempiere. Con uno sponsor, però, al suo fianco.