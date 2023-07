A Monopoli le stelle… sono a teatro: 5 appuntamenti al Radar

Cinque appuntamenti per visitare la volta stellata con i telescopi del Planetario di Bari e scoprire i miti legati alle costellazioni. Partono il 14 luglio gli appuntamenti della rassegna Le Stelle a teatro, organizzata a Monopoli in collaborazione con Teatri di Bari e il Comune di Monopoli. Il 14, 21, 28 luglio e il 4 e 11 agosto dalle ore 20 il Roof Garden del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli) si trasforma in un vero osservatorio astronomico per far scoprire ad adulti e bambini i segreti di pianeti, ammassi di stelle, nebulose e galassie. Durante l’incontro sarà Pierluigi Catizone ad accompagnare il pubblico nell’osservazione del cosmo, con narrazioni a tema legate alla storia e alla mitologia dell’universo. Si torna così a raccontare l’astronomia al Teatro Radar con un coinvolgente evento per tutte le età, dopo il successo degli spettacoli legati alla programmazione del festival di teatro per le nuove generazioni ‘Maggio all’infanzia’, con la direzione artistica di Teresa Ludovico.