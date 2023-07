Autismo e lavoro, pronto il Ddl. Gemmato: “Incarna le nostre lotte”

“Finalmente nel nostro Paese un disegno di legge che pone al centro la dignità delle persone con disturbo dello spettro autistico. È una proposta che arriva da Fratelli d’Italia, prima firma il senatore Raoul Russo, e prevede l’occupazione lavorativa come percorso naturale verso l’autonomia. La PDL incarna le lotte che da tempo portiamo avanti anche in Europa sulla possibilità di inclusione nella società attiva delle persone autistiche dopo il percorso scolastico e, comunque, dopo i 18 anni. In sostanza, il disegno prevede l’inserimento dell’adulto con DSA in un programma di educazione e formazione che porterà naturalmente all’impiego, seppure individualmente commisurato. Spero che il disegno di legge, dopo le consultazioni con le associazioni e gli stakeholder, venga approvato con ampia condivisione.

“Lo scorso 24 maggio, in occasione del Quinto Parlamento delle Persone con Disabilità, abbiamo organizzato con Autism Europe un evento dedicato all’istruzione e all’occupazione per le persone con autismo. Numerose sono state le proposte per accelerare l’occupazione lavorativa, base per costruire una coscienza sociale per garantire l’inclusione.” Cos? in una nota l’eurodeputata di Fratelli d’Italia-ECR, Chiara Gemma, componente dell’intergruppo del Forum europeo della Disabilità e membro di Autism Europe, in merito alla proposta di legge a firma del senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, incardinato in Commissione Sanità.