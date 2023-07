Bari, l’altra faccia di San Girolamo: “Basta denigrarla”

San Girolamo non è nella stretta di degrado e sporcizia. Lo racconta una residente Simona Lucente che spiega su Facebook: “Scrivo questo post da residente e prima di farlo ho fatto un giro in spiaggia, lungo il waterfront. Temevo, leggendo i vostri commenti, che qualcosa mi stesse sfuggendo, pur trattandosi di una zona in cui viviamo, passeggiamo, facciamo il bagno. I marciapiedi, la pista ciclabile, le spiagge sono pulite. C’è qualche eccezione che ho documentato con foto ma le strade, i cespugli sono puliti. Evidentemente fate riferimento al weekend, quei due giorni terribili in cui spiagge e muretti vengono presi d’assalto. Dalle 7 del mattino a notte fonda. E quando mi capita di passeggiare presto al mattino vedo gli operatori che raccolgono bustoni e bustoni di ogni genere di rifiuto. Non si tratta di spazzare, dare una ripulita. Magari! Bottiglie di vetro, cartoni di pizze, cartacce, sedie rotte, per non parlare del cibo che viene spiaccicato a terra con nonchalance. Ogni santa sera! Poi però pretendiamo le zone pulite. Io sono stata spesso tentata di suggerire agli operatori di lasciare lo sporco ed i rifiuti esattamente lì dove li trovano. Quando poi non ci sarà un angolo pulito dove fermarsi a chiacchierare, mangiare, bere birra, forse il problema inizieranno a porselo coloro che usufruiscono e devastano quel tratto di lungomare. Anzi,no… Diremo che la zona è sporca. Senza chiederci perché. Mi fanno rimpiangere il vecchio lungomare. Nonostante ora ci siano due bagni con docce, un bar sulla spiaggia, altri bar poco distanti, braceria e pescherie che fanno take away, un distributore di bevande e snack”.