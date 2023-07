Ultimo, un grande sognatore in un mondo di incertezze

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Il ballo delle incertezze ”

Un pianoforte come compagno di viaggio in questa grande avventura musicale, la sensibilità e la delicatezza come fil rouge di ogni composizione.

Nicolò Morriconi, in arte Ultimo, fin dai suoi primi esordi ha saputo conquistare il pubblico, romano e non.

Classe ’96, inizia il suo percorso musicale in piena adolescenza, dedicandosi prettamente alla scrittura di canzoni melodiche, semplici ma incisive, dai testi profondi ed emozionali.

Il suo stile cantautoriale però non convince i giudici dei talent X Factor e Amici, ai quali rispettivamente nel 2012 e nel 2014, prova ad accedere alle selezioni.

È infatti solo nel 2017 che ottiene il successo atteso con la pubblicazione di “Pianeti”, che diventa disco d’oro. L’album è particolare e per questo attira l’attenzione di pubblico e critica. Partendo dalla sua base riconducibile al cantautorato, racchiude una parte hip-hop.

“In questo disco ci sono più cose che avrei voluto vivere che cose che ho vissuto ed il bello è proprio qui: la musica è amica della fantasia, ed io le porto sempre in tasca con me. Non credere a niente che non sia fantasia. Il mondo è un posto misero se lo guardi con gli occhi di tutti.”

Ultimo, un sognatore prima che cantante

Ultimo è un sognatore, uno di quelli che non ha mai perso la voglia di evadere, di volare in alto e lontano.

Ultimo è un po’ un Peter Pan, ed è infatti proprio questo il nome del suo secondo album di successo: “Peter Pan”. Nel 2018, il cantautore vince Sanremo giovani proprio con un brano di questo album “Il ballo delle incertezze”. Canta la cruda e dura verità, ovvero che viviamo in un mondo fatto di incertezze, di convinzioni che si sgretolano proprio davanti ai nostri occhi, di quanto sia facile non trovare più un senso a cose che prima lo avevano. Come la vita stessa, anche l’amore è fonte di incertezza e dunque sofferenza ma talvolta l’incertezza può essere un riparo, un luogo in cui non pensare a nulla, almeno per un po’.

Quella di Ultimo è una voce densa, potente, capace di arrivare dritta al cuore di chi lo ascolta.

Ultimo e l’amore per la città eterna

Il legame con la sua città natale, Roma, è forte e non viene mai dimenticato nonostante il successo e i tour per il mondo. Durante il suo primo concerto all’Olimpico di Roma, lo scorso luglio, Ultimo ha voluto dedicare un inedito alla sua città : “Poesia per Roma”.

Una dichiarazione d’amore, che si rifà a quella del grande Venditti, una poesia recitata più che cantata, che racconta la commuovente bellezza della città eterna. Un luogo speciale per tutti, ma ancor più per lui, perché visto con gli occhi di un sognatore, che quando ne è lontano ne sente la mancanza.

“Sei bella pure senza mare, lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti ma pe’ me nun battono du occhi sopravvissuti a ‘sti parcheggi. Che Roma è Colosseo ma nun è solo quello, Roma è ‘sta panchina rotta che dà sogni a quer pischello, Roma è ‘na finestra aperta piena de mollette e panni, è un bimbo cor pallone che è partito da San Giovanni”.

“Alba” è l’album uscito a febbraio 2023 ed è con l’omonimo brano che l’artista partecipa al Festival di Sanremo. “Alba” ha per lui un grande significato, rappresenta la nostra parte più nascosta, quella che si tende a non mostrare per paura di un giudizio. E’ un inno a superare i propri limiti, a ricominciare se occorre, a non perdere la voglia di sognare.

“Tutti abbiamo un’alba dentro, basta solo guardare”

Foto: Facebook