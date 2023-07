Perde il controllo del trattore e finisce fuori strada, morto 44enne

Perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada. Niente da fare per un 44enne che, alla guida del suo trattore, è stato coinvolto in un incidente nella notte. È avvenuto in particolare nella serata di ieri, intorno alle 23, sulla strada provinciale per Locorotondo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo per via di un dislivello di terra, ribaltandosi e restando schiacciato dal mezzo.

Sul posto immediato l’intervento di due ambulanze del 118 provenienti da Locorotondo e Martina Franca. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, probabilmente, la barra di anti ribaltamento del mezzo non era issata.

Foto 2Cinforma