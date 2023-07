Bari, nessuna tregua dal caldo: sabato e domenica da bollino rosso

Prosegue l’ondata di calore in Italia e nel capoluogo pugliese dove anche per la giornata di domani è previsto bollino rosso per il caldo. È quanto emerge dal bollettino relativo alle ondate di calore diramato dal Governo. A Bari, in particolare, nella giornata di oggi, intorno alle 14 le temperature arriveranno a 33 gradi, con una temperatura massima percepita di 37 gradi. Nella giornata di domani, le temperature sfioreranno i 35 gradi, con una temperatura massima percepita sempre di 37 gradi.

Si tratta di due giornate consecutive relative all’allerta “bollino rosso” per il caldo, un’allerta era già stata diramata negli scorsi giorni. Una condizione che mette a rischio la salute dei cittadini, soprattutto ai più fragili. Proprio in virtù della pericolosità i servizi sanitari e sociali saranno in allerta.

Foto repertorio