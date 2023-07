Nel Barese aumentano i prezzi delle case vacanze. Boom a Monopoli

La seconda casa è vista come una valida forma di investimento, non solo come abitazione da usare nel periodo estivo o invernale. Il 7,2% delle compravendite, nel 2022, è stato realizzato da chi acquista una casa vacanza, in aumento rispetto ad un anno fa quando si attestava al 6,9%. I prezzi delle case nelle località turistiche di mare sono in aumento del +2,1%.

Tra le regioni italiane che hanno registrato una miglior performance l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa conta il Lazio (+5,8%) e il Veneto (+5,6%), anche l’Emilia-Romagna (+2,5%) e la Sicilia (+2,1%).

In provincia di Bari, a Polignano a Mare il mercato immobiliare registra prezzi stabili e risente degli importanti flussi turistici che interessano la cittadina e che hanno portato molti ad acquistare un immobile per realizzare B&B e casa vacanza. Si tratta di investitori del posto o al massimo in arrivo dalla provincia di Bari. Impiegano capitali medi che vanno da 130-150 fino a 160-170 mila €, a seconda delle condizioni e per acquistare bilocali che si possono affittare a 100-110 € al giorno oppure a 4000 € nei mesi di luglio e agosto.

Piacciono il lungomare Domenico Modugno, recentemente impreziosito dalla realizzazione di un’ampia area pedonale realizzata in largo Gelso, l’omonimo quartiere e il Borgo Antico. La pedonalizzazione dell’area insieme all’apertura di un sottovia, prolungamento di via Conversano, che l’ha resa più accessibile ha suscitato un notevole interesse da parte delle attività commerciali intenzionate ad aprire punti vendita. Polignano piace per la presenza del mare e delle scogliere, per la vicinanza alle spiagge di Monopoli e a località di interesse turistico come Castellana Grotte, Alberobello, Ostuni e Martina Franca. I prezzi oscillano da 2000 € al mq fino a 3000 € al mq per le soluzioni nuove con vista mare. Interesse anche per i terreni che costano da 5 a 10-12 € al mq. Sono acquistati da chi apprezza la campagna polignanese, suggestiva quanto quella della Valle d’Itria, senza però rinunciare al mare.

Prezzi in aumento dell’8,6% a Monopoli che, ormai da alcuni anni, attira l’interesse di investitori stranieri e locali. La ricerca riguarda sia la prima casa sia la casa vacanza. Chi cerca con quest’ultima finalità desidera soluzioni indipendenti nei pressi del mare di cui però c’è poca offerta e quindi poi si sposta nell’entroterra a un paio di chilometri dal mare. L’interesse all’acquisto riguarda sia residenti a Monopoli, sia in provincia di Bari e nel capoluogo ma anche stranieri provenienti dall’Europa. Il centro storico di Monopoli si è riqualificato negli ultimi anni grazie ad una serie di interventi di recupero delle abitazioni presenti.

Le quotazioni in centro storico oscillano da 2000 € al mq per le tipologie da ristrutturare fino ad arrivare ad oltre 3000 € al mq se l’immobile presenta particolari finiture o gode della vista e della vicinanza al mare. Si prediligono le abitazioni caratteristiche con volta a stella, a vela o a botte. Piacciono anche quelle indipendenti, situate nella campagna, così come i casali e i rustici o trulli acquistati soprattutto come casa vacanza o per finalità turistiche. Si accorda una maggiore preferenza alle soluzioni posizionate nelle contrade più servite. Numerose le nuove costruzioni presenti sul territorio di Monopoli (al di fuori del centro storico) con valori medi intorno a 2000-2500 € al mq. A questa tipologia sono interessati soprattutto coloro che acquistano la prima casa.