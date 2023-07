Addio a Nico Walino, il rapper che raccontava Bari

È’ morto il rapper barese Nico Walino Antonacci. Antonacci era impegnato nel sociale. Collaborava con i Bari Jungle Brothers e ha scritto canzoni anche con Clementino. Molto conosciuto e noto, raccontava la realtà barese dei ragazzi di strada. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio sulla sua pagina.

Potrei scrivere un papiro ma adesso non ho le parole ! Ti dico solo Grazie per l’AMORE che abbiamo vissuto fino all’ultimo secondo!auguro ad ogni persona di vivere un amore così puro!

Come si fa a non amarti ,come sempre ti dicevo “SEI SPECIALE “. Inutile dire che hai un posto riservato speciale nel mio cuore . Tanta simpatia, tanta voglia di ridere e scherzare, tanto tanto impegno sociale e un grande amore per la musica. Ora, non ho altre parole, ma un vero dolore. Ciao Nico Walino Antonacci.