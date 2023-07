Crolla una palazzina di tre piani, si cercano i dispersi

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Si cercano i dispersi. Sono tre, fino ad ora, le persone estratte vive dalle macerie. Tutte sono state trasportate in ospedale con diversi traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri. Attivate anche le squadre Usar, specialisti della ricerca e del soccorso nelle macerie.

Attualmente, secondo quanto emerso, sarebbero due le persone, anziane, bloccate nelle loro abitazioni. Le macerie hanno ostruito diverse vie del centro. Non sembrerebbero esserci altre segnalazioni di dispersi. Il transito in zona è stato bloccato. Ignote le cause che avrebbero portato al crollo, si ipotizza si trattasse di una palazzina molto vecchia.

Foto da screen video Facebook