Cucina, ricchi di vitamine e magnesio: in tavola i fagiolini

Ricchi di vitamine e alleati della salute. Oggi in tavola portiamo i fagiolini, legumi verdi, spesso scambiati erroneamente per verdura, che offrono numerosi benefici all’organismo. Questi legumi, infatti, oltre ad essere una preziosa fonte di vitamine C, B e acido folico, forniscono anche importanti sali minerali. Ma non solo.

I fagiolini sono ricchi di calcio, ferro, potassio, silicio, fosforo e magnesio, elementi particolarmente essenziali soprattutto durante i mesi estivi per resistere al caldo e aumentare l’energia. Il silicio, in particolare, sebbene meno noto rispetto al calcio e al magnesio, riveste un ruolo importante per la salute delle ossa e per la formazione del tessuto connettivo. La presenza di quest’ultimo, assieme a calcio e magnesio, non solo contribuisce a rafforzare e proteggere le ossa, ma favorisce anche la salute di capelli e unghie. Oltre a essere una ricca fonte di vitamine e sali minerali, i fagiolini sono anche ricchi di fibre e agiscono come un depurativo naturale, oltre a regolarizzare la funzione intestinale. Inoltre, sono ottimi antiossidanti.

I fagiolini, infine, contengono betacarotene, zeaxantina e luteina. Queste ultime favoriscono la salute della vista e della pelle, aiutando a mantenere giovane corpo e mente. Gli antiossidanti presenti nei fagiolini offrono supporto al corpo proteggendolo dall’azione dei radicali liberi. Inoltre, gli antiossidanti e i flavonoidi favoriscono una buona circolazione e, di conseguenza, la salute del cuore, proteggendo da diverse tipologie di infiammazioni. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Insalata fresca di fagiolini

Iniziate pulendo con cura i fagiolini, poi, lessateli in un pentola. Una volta cotti, lasciateli raffreddare e tagliateli in pezzettini piccoli. Mettete i fagiolini in una ciotola e conditeli con pezzetti di aglio finemente tagliato, sale e aceto di mele. Aggiungete il tonno e l’olio extravergine di oliva. Se preferite, potete arricchire l’insalata con olive nere, radicchio (tagliato finemente) e tocchetti di formaggio, ma anche cubetti di prosciutto cotto e scamorza affumicata. Mescolate infine tutti gli ingredienti delicatamente e servite l’insalata.

Fagiolini al forno gratinati e speziati

Iniziate lessando i legumi in abbondante acqua salata. Una volta cotti, scolateli e lasciateli intiepidire. Nel frattempo, scaldate due cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella a fuoco lento. Aggiungete uno spicchio d’aglio tagliato finemente e due porri tagliati a rondelle. Fate ammorbidire gli ingredienti a fuoco dolce e aggiungete un cucchiaio di farina, mescolando bene. Unite i fagiolini alla padella, aggiustate di sale e pepe e continuate a mescolare. Dopo qualche minuto, aggiungete del vino, coprite e lasciate che gli ingredienti si amalgamino creando una crema. A questo punto, spegnete il fuoco e trasferite i fagiolini in una teglia da forno, spolverandoli con spezie tra cui paprika e curry, parmigiano grattugiato e pan grattato. Infornate a 200 gradi per circa 10 minuti, fino a ottenere una gratinatura dorata.

Foto Freepik