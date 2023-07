Le note di Vinicio Capossela arrivano in Puglia: ecco le date

Dopo le giornate fiesolane di folìa ariostesca per il progetto “Di qua, di là, di su, di giù!”da lui ideato e giunte al culmine con il concerto del 9 luglio al Teatro Romano di Fiesole che ha esplorato l’arme, i cavalier, gli amori e cercato il senno sulla luna, proseguono con nuovi appuntamenti i CONCERTI URGENTI, veri e propri spettacoli “a soggetto” di Vinicio Capossela. Una serie di imperdibili appuntamenti estivi che vedranno l’artista, fresco vincitore della Targa Tenco per il Miglior Album con l’ultimo lavoro Tredici canzoni urgenti, esibirsi lungo tutta la Penisola in concerti sempre diversi, atti unici espressamente pensati per ogni serata che declinano, ispirati anche dalle location che li accolgono, alcune delle tematiche principali del disco.

Così, dopo il tutto esaurito del concerto ariostesco in Toscana, il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 13 luglio a Pesaro nell’ambito del Lonely Planet UlisseFest. Dopo aver approfondito il tema del viaggio al Salone del Libro di Torino con l’inventore stesso della celebre guida a cui il festival è dedicato, Tony Wheeler, Capossela torna a parlarne attraverso un live che raccoglie le canzoni del suo repertorio che, con diverse sfumature e accezioni, hanno toccato la tematica. Ci si sposta poi in Sicilia per due live, il 21 luglio alle Cantine Fina di Marsala (TP) e il 22 nel Parco Archeologico di Morgantina (EN) per il concerto di apertura della terza edizione del BarbabluFest, festival la cui anima votata a fare incontrare e incrociare le svariate culture artistiche del Mediterraneo ben si sposa con la ricerca musicale che caratterizza il repertorio di Capossela.

Il 28 luglio si risale lo Stivale verso Bra (CN) dove con il suo concerto ad Attraverso Festival Capossela omaggerà la città, una delle capitali della Resistenza Italiana e celebre anche per un’altra forma di resistenza, in quanto sede di SlowFood e dell’Università di Scienze Gastronomiche. La location del “concerto urgente” del 29 luglio, inserito nella 28esima edizione di Aosta Classica, è invece il suggestivo Forte di Bard (AO) che, con le sue storie di guerra, resistenza, prigionia e oggi di cultura e sensibilizzazione alle tematiche ambientali, è la casa perfetta per svariate canzoni di Capossela. Il 2 agosto sarà il Parco Archeologico di Sibari a Cassano All’Ionio (CS), nell’ambito di Armonie d’Arte Festival, la cornice di un concerto in cui riecheggeranno i fasti di una delle città più potenti, fiorenti e mitiche della Magna Grecia, ma anche il ricordo del potere distruttivo della guerra che l’ha portata a scomparire per sempre. Il concerto del 3 agosto a Mesagne (BR) per Capitale della Cultura della Regione Puglia sarà poi arricchito il giorno successivo da un incontro all’interno del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Mesagne in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, a chiusura di un progetto di inclusione sociale ideato dalla Cooperativa RINASCITA ispirato dalla canzone Bene Rifugio. Infine, il 30 agosto Capossela sarà ospite della Festa del Cinema di Mare diretta da Giovanni Veronesi a Castiglione della Pescaia (GR) per un suggestivo concerto al tramonto sulla Spiaggia della Darsena. Oltre ai CONCERTI URGENTI in Italia, Capossela quest’estate calcherà anche un unico, prestigioso palcoscenico europeo: il 12 agosto sarà infatti tra i protagonisti dello Sziget Festival di Budapest, in Ungheria.