Bari, a Palese spunta una siringa nella sabbia: “Vergogna”

Tra i rifiuti sulla spiaggia spunta una siringa. Siamo a Palese, su uno dei pochi tratti dove c’è la sabbia, nei pressi del lido la Baia, vicino al porticciolo. A segnalare quanto accade è una residente del Municipio V che, sui social, ha voluto denunciare la situazione non solo rivolgendosi alle istituzioni, ma anche agli stessi cittadini, affinché eventi del genere non si ripetano, per la sicurezza altrui.

Un intervento, in merito alla presenza dei rifiuti, secondo quanto emerso, sarebbe già stato effettuato da alcuni volontari che si sono occupati di ripulirla. Resta però l’amarezza da parte dei cittadini che, soprattutto a Palese, non hanno molti luoghi “comodi” in cui poter sostare al mare e, in quei “pochi” spazi, evidenziano, si ritrovano a dover combattere con gli atti di inciviltà. “Era il mio primo giorno di mare – sottolinea la residente – vergognatevi. Spiaggia pubblica significa che non so chi debba darsi da fare a controllare e pulire”.

“Rispetto alla pulizia ci siamo attivati – sottolinea un’altra residente – abbiamo incontrato il presidente del consiglio comunale Michelangelo Cavone che si è impegnato a riferire e pretendere dall’Amiu maggiore presenza, pulizia, più bidoncini. La spiaggia in sé è oggetto di pulizia straordinaria che viene fatta all’inizio della stagione. Non voglio difendere nessuno, ma i “frequentanti” le spiagge voln jess accis” – conclude.

Foto Facebook associazione il Lungomare che vorrei