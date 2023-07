Bari, a san Girolamo l’accesso al mare non è per tutti

La richiesta viene avanzata direttamente al sindaco Antonio Decaro perché intervenga subito. A San Girolamo non c’è l’accesso al mare per i diversamente abili e bisognerebbe fare qualcosa.

“Caro sindaco – si legge nel post indirizzato direttamente al primo cittadino – Volevo porre alla sua attenzione una grave mancanza del comune nei pressi della spiaggia di San Girolamo. Un nostro amico, per accedere alla spiaggia, lato ciottoli, è prima caduto e poi hanno dovuto intervenire i bagnanti, che ci hanno aiutato a portarlo sotto l’ombrellone con noi .

Un disabile non ha gli stessi diritti? Non c’è una rampa, non una passerella , non un bagnino . Il nulla totale – continua . Se non fosse per il buon cuore dei cittadini che ci hanno aiutato. Quindi sindaco faccia qualcosa o finisce che il nostro amico deve vivere chiuso in casa tutta l’estate da solo? visto che è un disabile solo!”

foto repertorio