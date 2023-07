Bari, bivacco nel parcheggio del Canalone: “Abbiate rispetto”

Ancora polemiche sulle pulizie delle strade a Bari soprattutto nel periodo estivo quando i cittadini trascorrono più tempo fuori casa. E così nel piazzale a ridosso del Canalone (vino alla Pineta di San Francesco) ci sono i segnali di un banchetto che nessuno ha ripulito. “Stamattina – denuncia Peppino Milella, presidente associazione IX maggio – il piazzale Uisp mi sembra a vedere un campo di battaglia: bottigliette di acqua e buste, carte e fazzoletti tutti rigorosamente lasciati a terra dai tanti cittadini arrivati da ogni dove. Confido in qualche operatore ecologico che faccia segnalazione ed ripulire il tutto a quanto prima. Se alza un po’ di vento tutto questo schifo andrà a finire giù al canalone e di conseguenza in mare. Abbiate rispetto del luogo dove passate una giornata al mare. Non solo la spiaggia bisogna tenere pulita ma anche il posto dove avete parcheggiato”.