Bari, fiamme nel trullo dell’ex lido sul lungomare

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio che questa mattina si è verificato all’interno del trullo, dell’ex lido Trullo. Al momento sul posto sia i vigili del fuoco che i carabinieri. L’intervento delle forze dell’ordine riguarda esclusivamente la parte interna del trullo l’unica parte interessata al rogo. Non si conoscono al momento altri dettagli né tantomeno il materiale che all’interno della struttura sta andando a fuoco. Sono quindi in corso una serie di rilievi.

L’ex “Lido Trullo”, sulla litoranea di San Giorgio, si prepara a tornare in attività. È stata infatti pubblicata a marzo la determina dirigenziale con cui la ripartizione Sviluppo economico indice la procedura di gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico – ricreativa relativa all’area e alle strutture, destinate a stabilimento balneare, dell’ex “Lido Trullo”, sulla litoranea sud a San Giorgio. E al momento sono state presentate due offerte.