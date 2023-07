Bari, il quartiere Madonnella piange Feliciana: aveva 44 anni

Addio a Feliciana Chimenti, l’artigiana della moda nel quartiere Madonnella. La donna è venuta a mancare nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio, all’ospedale di Grumo. Lottava contro un tumore. In tanti, in queste ore, dopo aver scoperto la notizia, stanno raggiungendo il negozio, con le serrande chiuse dopo molti anni di attività, che la donna aveva aperto in via Cardassi.

Nel suo atelier, conosciuto da tutta la comunità, ma non solo, produceva accessori di abbigliamento fatti a mano che non passavano mai inosservati ed erano unici e personalizzati. Feliciana lascia il marito e due figli piccoli. Il funerale si terrà domani, alle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore sui social.

“Ricordo ancora – scrive una donna sui social – la prima collana acquistata in una lontana notte d’estate, da lì poi hai creato per me una meravigliosa cinta con cravatte vintage. ‘Angela scegli le cravatte che ti piacciono e io le cucio insieme per te’. Porterò le tue creazioni pensandoti, ciao Feliciana” – conclude.

Foto Facebook atelier InEffetti