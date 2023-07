Bari, parco Rossani inaccessibile con caldo torrido: “Non c’è ombra”

Parco Rossani è totalmente inaccessibile con il caldo torrido di questi giorni. Non solo non ci sono zone d’ombra create dagli alberi ma non sono stati previsti anche punti di ristoro. A segnalare il caso un cittadino del quartiere Carrassi che scrive: “Ma è mai possibile che questi bei parchi non debbano avere punti di ombra, gazebo e punti di ristoro? Ai miei tempi – racconta – ci si riparava proprio all’ombra dei giardini e dei parchi”