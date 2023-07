Bari, taxi finisce su marciapiede: bimba salva per miracolo

Tragedia sfiorata questa sera in corso Cavour. In seguito ad un impatto tra un’auto e un taxi, il taxi è finito sul marciapiede e ha rischiato di investire una famiglia a passeggio. Solo la prontezza del padre ha evitato la tragedia: l’uomo è riuscito a spingere via la figlioletta di cinque anni, evitando di essere travolta. Sul posto i carabinieri per i rilievi. (Foto Comitato salvaguardia zona Umbertina)