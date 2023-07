Calciomercato Bari, non solo Nasti: in chiusura altre operazioni

Mentre prosegue il ritiro in quel di Roccaraso (la squadra biancorossa resterà in Abruzzo sino al 28 luglio), il direttore sportivo Ciro Polito continua a progettare il nuovo Bari. I galletti sono attesi da un campionato di serie B che si prennuncia molto competitivo.

Dopo le partenze di calciatori importanti come Folorunsho e Benedetti (rientrati nelle rispettive società d’appartenenza) e con i gioielli Caprile e Cheddira prossimi all’addio, la società biancorossa è al lavoro per poter consegnare una rosa di valore al confermato tecnico Michele Mignani.

Ufficializzati gli arrivi del centrocampista Filippo Faggi e dell’attaccante classe 2003 scuola Milan, Marco Nasti (è giunto dalla società rossonera con la formula del prestito con opzione di riscatto e controriscatto), il ds Polito è in procinto di chiudere almeno altri due colpi di assoluto valore.

Il primo dovrebbe essere l’ex calciatore di Roma, Milan e Psg, Jeremy Menez, appena svincolatosi dalla Reggina. L’ex nazionale francese, classe 87, dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione per un altro anno in caso di promozione in Serie A. L’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il secondo arrivo dovrebbe riguardare il centrocampo. Dal Monza potrebbe giungere Mattia Valoti, centrocampista classe 93. Il Bari avrebbe trovato l’intesa con l’agente del calciatore (Giuseppe Riso, procuratore anche di Nasti ndr) sulla base di un contratto triennale. Ma c’è da trovare l’accordo con la società brianzola.

Sempre dal club di Galliani, potrebbe arrivare l’attaccante classe 92 Davide Diaw, ultima stagione al Modena. Per il centrocampo piace anche lo svincolato Marcus Rohdén, protagonista con la maglia del Frosinone nell’ultimo campionato: ma su di lui ci sarebbe anche la Cremonese.

Ma la società biancorossa guarda con interesse anche ai giovani talenti. Alla società di Strada Torrebella piace il classe 2003 Matteo Prati. Il giovane centrocampista di proprietà della Spal potrebbe essere acquistato dal Napoli e poi girato al Bari. Infine, per sostituire il partente Caprile (vicino il passaggio al Napoli per una cifra tra i 7 e i 9 milioni di euro), pare che Polito stia sondando il mercato brasiliano.

Foto Reggina 1914